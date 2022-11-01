شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يصعد حاتم سكر لتعويض غياب فتوح فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير للزمالك، تصعيد حاتم سكر مواليد 2001 من أجل التدريب مع الفريق لتعويض غياب أحمد فتوح الذى تعرض للإصابة فى وجه القدم.

وشارك حاتم سكر مع الزمالك فى التدريبات الجماعة، ومن المنتظر أن يظهر اللاعب فى قائمة الفريق التى سيعلن عنها الجهاز الفنى استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر لها يوم الأربعاء.

وتعرض أحمد فتوح لإصابة قوية فى وجه القدم خلال مشاركته مع الزمالك فى مباراة السوبر المصري الأخيرة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها غدًا الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.