شكرا لقرائتكم خبر عن شباب فاركو يهزم الزمالك بسداسية دون رد فى دوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الشباب بنادى فاركو مواليد 2001 بقيادة هانى سامى في تحقيق فوز كبير على نظيره فريق الزمالك بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الجمهورية.

وبذلك وصل فريق شباب فاركو للنقطة العاشرة ، وسجل السداسية كل من أحمد شعبان هدفين والعربى جمال ومصطفى حمادة ورقة ومحمود فرحات ولكل منهما هدف.

في سياق أخر، منح نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو، راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكان فاركو تعادل مع المقاولون العرب سلبيًا، في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين على استاد الجبل الأخضر في الجولة الثالثة للبطولة المحلية.

جدير بالذكر أن فاركو يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز.