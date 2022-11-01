شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يحدد 10 ديسمبر موعدا لاجتماع الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولواتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، يوم 10 ديسمبر المقبل، موعدا لاجتماع الجمعية العمومية، بمقر مبنى الاتحادات في ستاد القاهرة بمدينة نصر.

ويتضمن الاجتماع مناقشة ميزانية الاتحاد والحساب الختامي وجدول النشاط المحلي.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الجودو 37 هيئة لها حق الحضور والتصويت ويكتمل النصاب القانوني بحضور 20 هيئة.

وكان مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، قد عقدوا مؤخرا اجتماعا هاما مع ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بمقر الاتحاد في ستاد القاهرة، لمناقشة والتشاور حول عدد من الملفات الهامة.

وشهد الاجتماع حضور كل من مرزوق علي رئيس الاتحاد وعصام رشاد نائب رئيس الاتحاد، ومن الأعضاء خالد المعتز وطارق عز الدين وأحمد صبرة، بالإضافة إلى محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات بالاتحاد.

ومن الجانب الياباني حضر شيمادا هيروكو منسق برنامج المتطوعين في هيئة التعاون الدولية اليابانية، وكاتو كين ممثل رئيسي لهيئة التعاون الدولية اليابانية، بالإضافة لتسوكازاكي دائيسوكي مدير مركز الإعلام والثقافة في السفارة اليابانية بمصر.