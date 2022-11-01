شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تجديد عقد عمر بدير لاعب الطاولة لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عمر بدير، لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن بدير وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون له أي طلبات، مشيدًا بعطائه مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي في الفترة الأخيرة.

وأشاد العوضي بالمستويات التي يقدمها بدير، وتحقيقه العديد من البطولات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه من اللاعبين المميزين، ويلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي، في ظل المنافسة الشديدة على البطولات، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط.

وأكد العوضي، مدير عام النشاط بالنادي الأهلي، أن تجديد عقد عمر بدير يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار داخل صفوف النادي، مؤكدًا بذل قصارى جهده في الفترة القادمة للوقوف على منصات التتويج.