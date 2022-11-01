شكرا لقرائتكم خبر عن ألميدا يمنح لاعبي فاركو راحة سلبية لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة، ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري

وكان فاركو تعادل مع المقاولون العرب سلبيًا، في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين على استاد الجبل الأخضر في الجولة الثالثة للبطولة المحلية.

جدير بالذكر أن فاركو يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز.