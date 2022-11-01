شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية منتخب غينيا بيساو بـ"الثعالب البرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ منتخب غينيا بيساو ظهوره على الساحة الكروية، فى نسخة أمم افريقيا عام 2017 ولم يكن متواجدًا على الساحة الكروية القارية وبالأخص في بطولة أمم أفريقيا منذ انطلاقها في عام 1957 وكأن نسخة الجابون كانت بمثابة ازالة الرهبة من نفوس لاعبيه فمنحتهم المزيد من الاحتكاك والخبرات التي ساعدتهم على مواصلة التواجد ضمن منتخبات العرس القارى في 2019 بمصر، والكاميرون 2021 للنسخة الثالثة على التوالي.

واتخذ منتخب غينيا بيساو مسمى "دجورتوس" لقبا له، وهو إسم ثعلب بري ضخم وشهير في قارة أفريقيا يعيش في الصحراء ويطلق عليه أيضًا من فصيلة اللايكون ويشتهر بشراسته ومخالبه الحادة، ويعتبر هذا النوع من الثعالب والكلاب أيضًا رمزًا وشعارًا لغينيا بيساو وجزء من ثقافتها لانتشاره بقوة في البلاد.

تأسس اتحاد الكرة في غينيا بيساو عام 1974 وانضم إلى كاف وفيفا في عام 1986 وعُرف باسم غينيا البرتغالية حتى عام 1975.

ويشتهر منتخب غينيا بيساو بارتداء القميص الأحمر كزى أساسي والأخضر احتياطيًا "زي ثانٍ"، وهما اللونان المسيطران على ألوان علم البلاد.