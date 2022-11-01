شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي يدرس مع فيتوريا سبل تطوير المدرب المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بإتحاد الكرة مع ،البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لمده ساعة وقام الدكتور جمال بعرض ما تم إعداده من خطط تطوير المدرب المصري.
وعرض فيتوريا في الاجتماع كيف يتم إعداد مدربي البرتغال ووافق فيتوريا علي المشاركه في ندوات دولية وأيضاً في ورش العمل بالرخص التدريبيه التي ستعقد خلال الفتره القادمة.
تأكد غياب محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، عن معسكر المنتخب الوطني الأول المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل استعداداً لخوض ودية مرتقبة أمام المنتخب البلجيكي يوم 18 نوفمبر الجاري.
وأجرى مدافع الأهلى ومنتخب مصر جراحة ناجحة فى الأنف صباح اليوم، ويغيب على إثرها عن الملاعب لمدة شهر، ما يجعله خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا في المعسكر المقبل.
وشارك محمد عبد المنعم مع الأهلى فى 32 مباراة، بإجمالى 2588 دقيقة لعب بكل البطولات، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف وتلقى ستة كروت صفراء وحصد بطولة وحيدة مع المارد الأحمر هى السوبر المحلى.
ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب بلجيكا في مباراة ودية بشهر نوفمبر المقبل بدولة الكويت، في آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة في كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وتعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.