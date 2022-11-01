شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي يدرس مع فيتوريا سبل تطوير المدرب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بإتحاد الكرة مع ،البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لمده ساعة وقام الدكتور جمال بعرض ما تم إعداده من خطط تطوير المدرب المصري.

وعرض فيتوريا في الاجتماع كيف يتم إعداد مدربي البرتغال ووافق فيتوريا علي المشاركه في ندوات دولية وأيضاً في ورش العمل بالرخص التدريبيه التي ستعقد خلال الفتره القادمة.

تأكد غياب محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، عن معسكر المنتخب الوطني الأول المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل استعداداً لخوض ودية مرتقبة أمام المنتخب البلجيكي يوم 18 نوفمبر الجاري.