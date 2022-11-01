الامارات | تغريم البطائح ودبا 500 ألف درهم بسبب تسجيل لاعبين «قُصّر» بمستندات غير صحيحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في الإحالة الواردة لها أصولًا من لجنة أوضاع وإنتقالات اللاعبين ضد المشكو في حقه نادي البطائح، والمتعلقة بتسجيل النادي لاعبين دون السن القانوني «قُصّر» بمستندات غير صحيحة، وقررت اللجنة قبول الشكوي شكلًا، وفي الموضوع بمعاقبة المشكو في حقه نادي البطائح بغرامه مالية قدرها خمسمائة ألف درهم مع إلزامه بسداد الرسوم، وتنحى المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة عن نظر الإحالة الواردة للجنة الانضباط أصولًا من ذات اللجنة ضد المشكو في حقه نادي دبا، والمتعلقة بتسجيله لاعبين دون السن القانوني «قُصّر» بمستندات غير صحيحة، حيثُ قررت اللجنة قبول الشكوى شكلًا، وفي الموضوع بمعاقبة المشكو في حقه نادي دبا بغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف درهم وإلزامه بسداد الرسوم.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي العين بمبلغ وقدره عشرون ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل لأرض الملعب في مباراته أمام نادي شباب الأهلي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت اللجنة تغريم فريق ليوا بمبلغ وقدره ألفي درهم، لتأخر بداية مباراته أمام فريق الهلال يونايتد لمدة سبع دقائق، لعدم وجود مسعف، بينما قررت اللجنة شطب جميع نتائج فريق سبورتي إف سي في مسابقة دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2022-2023، بسبب تخلفه عن حضور مباراتين دون تقديم عذر مقبول.

وقررت إيقاف لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز محمد عبدالبلوشي مباراة واحدة وتغريمه خمسة وعشرون ألف درهم، بسبب تصرف غير اللائق مع لاعب الفريق المنافس، في مباراة فريقه أمام نادي العين في الجولة الماضية من مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عامًا، كما اتخذت اللجنة العقوبة والغرامة المالية ذاتهما على لاعب نادي الوحدة إسماعيل عمر سلطان الزعابي، بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، في المباراة التي جمعت فريقه مع نادي الشارقة في ذات المسابقة.

وفي مسابقة دوري الشباب تحت 18 عامًا، قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي بني ياس عبدالرحمن صالح المنصوري أربع مباريات وتغريمه مبلغ وقدره أربعة ألاف درهم، بسبب تصرفه غير اللائق مع لاعب الفريق المنافس في مباراته أمام نادي البطائح.

وإيقاف لاعب نادي رأس الخيمة محمد عادل محمد الشحي ثلاث مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ثلاثة ألاف درهم، بسبب ما بدر منه من إشارات وتصرفات غير لائقة ضد الجماهير، في مباراة فريقه أمام نادي حتا في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عامًا، كما قررت اللجنة خسارة فريق نادي الجزيرة لمباراته أمام فريق نادي دبا الحصن بنتيجة ( 0 – 3 ) في المسابقة نفسها، بسبب مخالفته لنظام إستبدال اللاعبين.