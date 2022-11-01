موعد مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول الإنجليزي، نظيره نابولي الإيطالي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.
ويلعب ليفربول ضمن المجموعة الأولى بجانب: أياكس الهولندى ، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.
وكان ليفربول قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد بنتيجة ٢-٠.
التشكيل المتوقع لليفربول:
ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ الريدز المواجهة، بتشكيل مكون من التالي:
أليسون
ترنت ألكساندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس
هارفي إيليوت - فابينيو - كورتيس جونز
فابيو كارفاليو
محمد صلاح - داروين نونيز
التشكيل المتوقع لنابولي
من المتوقع أن يعتمد المدرب لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي على التشكيل التالي..
أليكس ميريت
جيوفاني دي لورينزو - ليو أوستيجارد - كيم مين جاي - ماتياس أوليفيرا
تانجاي ندومبيلي - بيوتر جيلينسكي - ستانيسلاف لوبوتكا
ماتيو بوليتانو - جياكومو راسبادوري - خفيتشا كفاراتسخيليا
القنوات الناقلة
ينقل دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وستذاع مباراة نابولي وليفربول عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .