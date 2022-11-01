موعد مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول الإنجليزي، نظيره نابولي الإيطالي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

ويلعب ليفربول ضمن المجموعة الأولى بجانب: أياكس الهولندى ، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

وكان ليفربول قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد بنتيجة ٢-٠.

التشكيل المتوقع لليفربول:

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ الريدز المواجهة، بتشكيل مكون من التالي:

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

هارفي إيليوت - فابينيو - كورتيس جونز

فابيو كارفاليو

محمد صلاح - داروين نونيز

التشكيل المتوقع لنابولي

من المتوقع أن يعتمد المدرب لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي على التشكيل التالي..

أليكس ميريت

جيوفاني دي لورينزو - ليو أوستيجارد - كيم مين جاي - ماتياس أوليفيرا

تانجاي ندومبيلي - بيوتر جيلينسكي - ستانيسلاف لوبوتكا

ماتيو بوليتانو - جياكومو راسبادوري - خفيتشا كفاراتسخيليا

القنوات الناقلة

ينقل دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وستذاع مباراة نابولي وليفربول عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .