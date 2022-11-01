شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين انجي خيرالله مديرا فنيا لمنتخب سيدات الاسكواش استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، تعيين إنجي خيرالله بطلة الاسكواش المعتزلة، مديرا فنيا لمنتخب السيدات في بطوله العالم للسيدات المقامه في مصر في الفتره من ١٠ إلى ١٦ ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يضم منتخب الاسكواش أول خمسة لاعبين بالتصنيف العالمي في ديسمبر المقبل، وبات في حكم المؤكد تواجد كل من: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة.

إنجي خير الله وُلدت في 5 ديسمبر 1981، واحتلت المرتبة 33 في التصنيف العالمي في مايو 2011 ووصلت إلى مستوى عالٍ من الاحترافية، باحتلالها المرتبة 11 في يوليو 2010.

وكانت خير الله قد احتلت مركز الصدارة في 1999 عندما فازت مع أمنية عبد القوي وإيمان الأمير بلقب فريق الناشئين العالمي، كما وصلت هي نفسها إلى دور نصف النهائي في مسابقات فردي