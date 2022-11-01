شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مكافأة خاصة لمنتخب الشاطئية بعد التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره السنغالي بضربات الترجيح في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة في موزمبيق ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي المكون من ثلاثة اشواط على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، ولم يشهد الوقت الإضافي اي أهداف واحتكم المنتخبان لضربات الترجيح التي ابتسمت للسنغال بنتيجة 6/5.

وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى من نصف النهائي بالفوز على نظيرة المغرب بنتيجة 5/4 ليتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في موزمبيق للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة و بهذة النتيجة أيضا تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية القادمة، فيما تأهل السنغال للنهائي بعد تغلب أسود التيرانجا على موزمبيق صاحب الأرض بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي.

وتأهل منتخب مصر للشاطئية من دور المجموعات بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية، خلف السنغال، ومتفوقا على أوغندا ومدغشقر، بينما تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى متفوقا على مالاوي وموزمبيق.

وحسم منتخب الشاطئية التأهل بعد الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 6 -2 في مباراته الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4/3 في الجولة الأولى، وخسر من السنغال فى الجولة الثانية 6/4، قبل أن يعود ويهزم أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة.



