شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: نزلة البرد تهدد تواجد كولر ومعلول مع الأهلى أمام الداخلية وتأكد غياب السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد شوبير أن نزلة البرد التي يُعاني منها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي والدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق ستُبعدهما عن مباراة الداخلية غداً بنسبة كبيرة.

وقال شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : كما أن عمرو السولية لاعب وسط الأهلي سيغيب عن المباراة ذاتها للإصابة بشد خفيف.



شوبير

ويلتقي الأهلي مع الداخلية في الخامسة من مساء غداً، الأربعاء، بإستاد السويس الجديد في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويعقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع مسئولى النادى خلال الأيام المقبلة للتنسيق بشأن عدة أمور خاصة بفريق الكرة ، ويرغب المدرب السويسري ومسئولو الأهلي فى استغلال فترة توقف الدوري المقبلة فى مناقشة عدة أمور تتعلق بفريق الكرة منها، الترتيب لفترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل والصفقات المتوقع إبرامها لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء.

كما يناقش كولر مع إدارة الأهلي تدريبات الفريق واستعداداته للارتباطات المقبلة فى البطولة المحلية والتخطيط الأمثل لدور المجموعة بدوري أبطال أفريقيا الذي سيُقام فى فبراير المقبل، والذى تأهل له الأهلي بعد تخطى عقبة اتحاد المنستيري التونسي فى دور الـ32 للبطولة القارية التى يطمح المارد الأهلي فى استعادة لقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه.

وحقق كولر بطولته الأولى مع الأهلى حينما قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد ليتوج بالسوبر للمرة الثانية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.