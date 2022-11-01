شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة فى أطار الاستعداد لمواجهة الداخلية، حيث أدى اللاعبون جلسة تدريبات بدنية في «الجيم» تحت إشراف أندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق استمرت لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

خاض اللاعبون فقرة تدريبية للكرة باليد في بداية المران، أدى بعدها اللاعبون تدريبات فنية بالكرة، قبل أن يختتم الجهاز الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب نهاية المران؛ استعدادا لمواجهة فريق الداخلية في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.