شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ، على ثقته في لجنة الحكام الحالية والانجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة التحكيم المصري الذي يعد الأعرق على مستوى القارة الإفريقية.

وعقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة اجتماعا مع كلاتنبرج ولجنة الحكام ، نقل خلاله دعم المجلس بالكامل له وللتجربة التي يقودها لتطوير التحكيم المصرى والنهوض به للحفاظ على الريادة المصرية في مجال التحكيم.

ويناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلام الرياضى المسموع والمقروء والمرئي، الاستمرار في دعم الحكام المصريين والتمسك بالمصداقية والموضوعية عند تناول أخبار الحكام منعا للفتنة والوقيعة بين الجماهير، وأن يضع الجميع في اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما تمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة.