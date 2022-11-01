شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يكشف المسموح لهم بحضور قمة الأهلى والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد على إقتصار حضور قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك المؤجلة من الجولة الثالثة المحدد لها يوم 5 ديسمبر القادم لحاملى بطاقات الاتحاد فقط.

كما أشار عبد المنعم إلى أن الإجتماع الأمنى للمباراة سيحدد العدد المحدد وموقف الحضور بشكل نهائى .

و أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد اعتلاء سبورتنج صدارة الأقوى هجوما بـ347 هدفا بعد انتهاء الجولة الـ 12 بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، بينما حل الزمالك فى المرتبة الأولى كأفضل دفاع باستقبال 89 هدفا فقط.

فيما جاء الأهلى فى المرتبة قبل الأخيرة، من حيث الهجوم برصيد 125 هدفا، بينما جاء هليوبوليس فى المرتبة الثانية برصيد 329 هدفا، وجاء الأهلى فى المرتبة الثانية كأفضل دفاع باستقبال 92 هدفا، والطيران ثالثا باستقبال 244 هدفا.

بينما جاء إجمالى الأهداف 4979 هدفا فى 88 مباراة، بمتوسط أهداف 56.58 .