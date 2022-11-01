شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل إصابات السولية والشحات ومعلول و"برد" كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولو النادي الأهلي إن المدير الفني للفريق مارسيل كولر، غاب عن المران الجماعي للفريق اليوم؛ بسبب تعرضه لنزلة برد، وشددوا على أن ثنائي الفريق ، على معلول وحسين الشحات غاب أيضا عن المشاركة في فقرات المران الجماعي بسبب تعرضهما لنزلة برد.

ويتابع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق يتابع حالة كولر والثنائي معلول والشحات بصفة مستمرة؛ للاطمئنان عليهم.

وأوضحوا أن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، اكتفى بأداء جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للأهلي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة ، عمرو السولية خضع لفحص طبي أثبت تعرضه لشد خفيف في العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني أن يؤدي اللاعب جلسة تدريبات منفردة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ضمن إطار الاستعداد لمواجهة فريق الداخلية في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء بإستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.