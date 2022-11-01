شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس السفر إلى سويسرا عقب مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي السفر إلى بلاده خلال الفترة المقبلة التي سيتوقف فيها الدوري بسبب الأجندة الدولية ، ويُحدد كولر مع إدارة الأهلي مصير وموعد السفر إلى سويسرا عقب مباراة الداخلية حال الاستقرار على هذه الرحلة وحصول المدير الفني على موافقة النادي.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية في الخامسة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وتتوقف بطولة الدوري عقب الجولة الثالثة من المسابقة المحلية لذا يرغب المدير الفني للأهلي إستغلال هذه الفترة في السفر إلى بلاده عدة أيام من أجل الإطمئنان على زوجته التى تُقيم هناك ثم العودة لإستكمال تجربته مع الأهلي.

ويعقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع مسئولى النادى خلال الأيام المقبلة للتنسيق بشأن عدة أمور خاصة بفريق الكرة ، ويرغب المدرب السويسري ومسئولو الأهلي فى استغلال فترة توقف الدوري المقبلة فى مناقشة عدة أمور تتعلق بفريق الكرة منها، الترتيب لفترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل والصفقات المتوقع إبرامها لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الشتاء.

كما يناقش كولر مع إدارة الأهلي تدريبات الفريق واستعداداته للارتباطات المقبلة فى البطولة المحلية والتخطيط الأمثل لدور المجموعة بدوري أبطال أفريقيا الذي سيُقام فى فبراير المقبل، والذى تأهل له الأهلي بعد تخطى عقبة اتحاد المنستيري التونسي فى دور الـ32 للبطولة القارية التى يطمح المارد الأهلي فى استعادة لقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه.

وحقق كولر بطولته الأولى مع الأهلى حينما قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد ليتوج بالسوبر للمرة الثانية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.