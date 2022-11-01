7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،بيرسى تاو الأقرب لخلافة طاهر محمد طاهر فى الأهلى أمام الداخلية، كلاتنبرج يحصل على إجازة بدون راتب من اتحاد الكرة بسبب كأس العالم،طبيب الأهلى يفحص كولر ومعلول اليوم بسبب "نزلة برد".

طبيب الأهلى يفحص كولر ومعلول اليوم بسبب "نزلة برد"

يفحص أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاهلى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق والتونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب معاناة الثنائى من نزلة برد أبعدتهما عن مران المارد الأحمر أمس الثلاثاء.

كلاتنبرج يحصل على إجازة بدون راتب من اتحاد الكرة بسبب كأس العالم

اتفق مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مع مجلس إدارة الجبلاية على الحصول على إجازة بدون راتب خلال بطولة كأس العالم، حيث سيقوم بتحليل مباريات المونديال بإحدى القنوات الفضائية.

بيرسى تاو الأقرب لخلافة طاهر محمد طاهر فى الأهلى أمام الداخلية

ينوى السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الدفع بالجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق أساسياً خلال مباراة الداخلية المقرر لها غداً الأربعاء فى بطولة الدورى الممتاز لتعويض غياب طاهر محمد طاهر، الذى لن يُشارك فى مباراة الغد للإيقاف.

سموحة يفقد 8 لاعبين أمام حرس الحدود فى الدورى.. أليا سيلا الأبرز

يفقد طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة 8 لاعبين فى مواجهة حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى.