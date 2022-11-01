شكرا لقرائتكم خبر عن في إنجاز جديد.. منتخب رجال الجمباز الفنى يحقق المركز 15 فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لرجال الجمباز الفني إنجازاً كبيراً لأول مرة في تاريخ الجمباز المصري بعد حصوله على المركز الخامس عشر ببطولة العالم للجمباز الفني.

ويشارك منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات في بطولة العالم بإنجلترا المقامة حاليا في مدينة ليفربول الإنجليزية وتستمر حتى 6 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال حقق انجاز كبير خلال البطولة بالحصول على المركز الخامس عشر متفوقا علي دول كبيرة في اللعبة بحجم رومانيا وأستراليا وكولومبيا.

واضاف أمين أن آخر ترتيب للجمباز الفني رجال في بطولة العالم كان حصوله على المركز 41 على مستوى العالم، وأشار رئيس اتحاد الجمباز أن الاتحاد الدولي للعبة قرر من بطولة العالم 2023 تأهل أول 12 منتخبا مباشرة الى أولمبياد باريس 2024 وهو ما سنعمل على تحقيقه البطولة القادمة.

وتابع أمين أن منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين أن بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها انجلترا يشارك بها لاعبي ولاعبات الصف الأول للجمباز الفني على مستوى العالم وهي فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وانسات لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمى للعبة.

وتضم البعثة المصرية الدكتور علاء حامد رئيسًا وجمال مطر المدير الفني لمنتخب الرجال ويعاونه عرفات أحمد وشريف جودت كمدربين، وضمت قائمة الفريق كلا من "علي زهران وعمر العربي ومحمد منتصر وأحمد علي وعبد الرحمن عبد الحليم وزياد إبراهيم، والحكام الدكتور محمد علي فني رجال والمهندس ياسر زايد.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الانسات زكريا عبدالمجيد المدير الفني وأماني جودة مدربة فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من "زينة إبراهيم وجنى عادل وجنى هاني وجنى إبراهيم ونانسي طمان والمحكمات الدكتورة لمياء عبدالرحمن وريتا غطاس حكمة فني انسات.