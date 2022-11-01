شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يغادر المستشفى بعد جراحة الأنف..وطبيب الاهلي يطمأن عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المستشفى اليوم، بعد جراحة «إصلاح إعوجاج وكسر في الأنف» التي أجراها أمس تحت إشراف استاذ جراحة الوجه والفكين.

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، ، على التواجد اليوم في المستشفى؛ للاطمئنان على حالة اللاعب قبل مغادرته.

ويبدأ «عبدالمنعم» تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة، على أن يعود ‏للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

واطمأن الجهاز الطبي على حالة «عبد المنعم» بعد خضوعه لجراحة أمس، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

وكان محمد عبدالمنعم قد شارك في مباراة السوبر المصري أمام ‏الزمالك، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ‏الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه باللقب