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جاريدو يطالب العسقلانى بالحفاظ على موقعه فى تشكيل المنتخب الأوليمبى

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القاهرة - سامية سيد - انتظم الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد عودته من منتخب مصر الأولمبي.

 

وحرص الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للدراويش، على الاجتماع باللاعب الصاعد قبل بداية المران للإطمئنان عليه ومطالبته بضرورة الحفاظ على تواجده ضمن صفوف المنتخب والسعي جيدا للعودة أساسيًا فى الفترة المقبلة.

 

وكان منتخب مصر الأولمبي قد صعد إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي ستقام في المغرب، وذلك بعد الفوز على إسواتيني بهدف نظيف مساء الأحد على ملعب الإسكندرية في إطار إياب التصفيات المؤهلة للكان، وهي البطولة التي تؤهل بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

 

والجدير بالذكر أن ” العسقلاني ” نجح فى تثبيت أقدامه ضمن صفوف المنتخب الأولمبي فى الفترة الأخيرة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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