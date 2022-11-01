شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يطالب العسقلانى بالحفاظ على موقعه فى تشكيل المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد عودته من منتخب مصر الأولمبي.

وحرص الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للدراويش، على الاجتماع باللاعب الصاعد قبل بداية المران للإطمئنان عليه ومطالبته بضرورة الحفاظ على تواجده ضمن صفوف المنتخب والسعي جيدا للعودة أساسيًا فى الفترة المقبلة.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد صعد إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي ستقام في المغرب، وذلك بعد الفوز على إسواتيني بهدف نظيف مساء الأحد على ملعب الإسكندرية في إطار إياب التصفيات المؤهلة للكان، وهي البطولة التي تؤهل بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

والجدير بالذكر أن ” العسقلاني ” نجح فى تثبيت أقدامه ضمن صفوف المنتخب الأولمبي فى الفترة الأخيرة