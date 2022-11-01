شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب التايكوندو تعود بذهبية وبرونزية من بطولة صربيا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة منتخب التايكوندو إلي القاهرة قادمة من صربيا بعد المشاركة في بطولة صربيا المفتوحة للتايكوندو فئة الـ G2 والتي اقيمت خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الماضى.

وحقق منتخب التايكوندو ميداليتين ذهبية وفضية، حيث توج بالميدالية الذهبية اللاعب أحمد الراوي فى وزن تحت 87 كجم بينما توج بالميدالية البرونزية اللاعب سيف عيسي في وزن تحت 80 كجم، رافق البعثة فى البطولة مدرب المنتخب محمد مجدى.

جاءت مشاركة البعثة بالبطولة ضمن خطة الاعداد النهائية وبهدف تحصيل أكبر عدد من النقاط لرفع تصنيف لاعبي المنتخب قبل انطلاق بطولة العالم القادمة بدولة المكسيك خلال شهر نوفمبر الجاري.