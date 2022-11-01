شكرا لقرائتكم خبر عن "زوران" يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى 5 أيام راحة بعد صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربى زوران المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، 5 أيام راحة سلبية للاعبين عقب الفوز على طلائع الجيش فى استاد الأسكندرية وتحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث انتصارات بداية من أسوان مروراً بالداخلية وختاماً بالطلائع.

وسادت حالة من الأفراح داخل مدينة الإسكندرية بعد تصدر الاتحاد جدول الدوري ولو بشكل مؤقت فى غياب قطبي الكرة المصرية، وقال زوران أن توقف الدوري والراحة فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وعلاج الأخطاء وعلاج المصابين حيث يغيب السيد سالم و كريم الديب للاصابة .

ووعد زوران جماهير الاتحاد باستمرار العروض القوية والجيدة خلال مسيرة الدوري، وأهدى الفوز والأداء لجمهور الاتحاد الذى ساند الفريق باستاد الاسكندرية مؤكداً أن محمد مصيلحى رئيس النادى أحد العوامل الأساسية وراء النتائج الإيجابية التى حققها الفريق نظرا لمجهوده الكبير وتوفير كل الإمكانيات للجهاز واللاعبين للعمل فى جو مناسب للعطاء.