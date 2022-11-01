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اتحاد الاسكواش يعلن المشاركين في بطولة انجلترا للناشئين تحت 19 و17 سنة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة انجلترا الدولية للناشئين والناشئات لمرحلتي تحت 17 + 19 سنة.

 

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: 

تحت 17 سنة ناشئين: يوسف سالم ـ أدهم رشدي ـ أحمد راشد ـ إياد داوود ـ طه شافعي

ناشئات: بارب سمير ـ سلمى الشيخ ـ نور خفاجي ـ نادين الحمامي ـ أيتن الباجوري

تحت 19 سنةناشئين: محمد زكريا ـ سلمان خليل ـ عمر عزام ـ يوسف بسطاوي ـ ياسين شهدي

ناشئات: أمينة عرفي ـ فيروز أبو الخير ـ ملك خفاجي ـ زينة كريم ـ منة الله وليد

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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