شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن المشاركين في بطولة انجلترا للناشئين تحت 19 و17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة انجلترا الدولية للناشئين والناشئات لمرحلتي تحت 17 + 19 سنة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

تحت 17 سنة ناشئين: يوسف سالم ـ أدهم رشدي ـ أحمد راشد ـ إياد داوود ـ طه شافعي

ناشئات: بارب سمير ـ سلمى الشيخ ـ نور خفاجي ـ نادين الحمامي ـ أيتن الباجوري

تحت 19 سنةناشئين: محمد زكريا ـ سلمان خليل ـ عمر عزام ـ يوسف بسطاوي ـ ياسين شهدي

ناشئات: أمينة عرفي ـ فيروز أبو الخير ـ ملك خفاجي ـ زينة كريم ـ منة الله وليد