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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن المشاركين في بطولة انجلترا للناشئين تحت 19 و17 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة انجلترا الدولية للناشئين والناشئات لمرحلتي تحت 17 + 19 سنة.
وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:
تحت 17 سنة ناشئين: يوسف سالم ـ أدهم رشدي ـ أحمد راشد ـ إياد داوود ـ طه شافعي
ناشئات: بارب سمير ـ سلمى الشيخ ـ نور خفاجي ـ نادين الحمامي ـ أيتن الباجوريتحت 19 سنةناشئين: محمد زكريا ـ سلمان خليل ـ عمر عزام ـ يوسف بسطاوي ـ ياسين شهدي
ناشئات: أمينة عرفي ـ فيروز أبو الخير ـ ملك خفاجي ـ زينة كريم ـ منة الله وليد
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