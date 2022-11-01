شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة ينعون وفاة والدة سيد معوض نجم المنتخب السابق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الكرة المصرية، وفاة والدة سيد معوض لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والتي توفيت صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وحرص كل من: أحمد حسن، عمرو السولية، أكرم توفيق، وائل جمعة، حسام غالي وسعد سمير، بالإضافة إلى أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، على المشاركة في نعي والدة سيد معوض عبر حساباتهم الشخصية على تويتر وإنستجرام.

ودعت عالمنا، اليوم الثلاثاء، والدة سيد معوض نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، ونشر سيد معوض صورة جمعته بوالدته عبر حسابه على تويتر، وعلق: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله وحده وفاة من كانت سبب لرحمة ربنا بى.

وأضاف: وفاة أمى الغالية اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها ولا نقول إلا ما يرضى الله اللهم ارحمها برحمتك يا رحيم.