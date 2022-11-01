شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد عبد المنعم وغيابه عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، جهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعدما أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف» أمس الاثنين رغم مشاركته في مباراة السوبر الأخيرة ، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية.. س: ماطبيعة الجراحة التي أجراها محمد عبد المنعم ؟ج: قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن محمد ‏عبد المنعم مدافع الفريق، أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين س: ماهى مدة غياب محمد عبد المنعم عن الملاعب ؟ج: يفقد فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، جهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق لمدة شهر . س: ماهى المباريات التي سيغيب عنها محمد عبد المنعم ؟ج: وفقاً لمدة الغياب ستكون مباراة الاهلى والداخلية المقرر لها غداً الأربعاء هي المباراة الوحيدة التي سيغيب عنها اللاعب ، ويأمل جهاز الأهلى أن يستغل اللاعب فترة توقف الدورى عقب مواجهة الداخلية فى التأهيل من الجراحة ليعود للملاعب بشكل أسرع. س: متى يبدأ محمد عبد المنعم التأهيل ؟ج: قال طبيب الاهلى عبد المنعم يبدأ تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة، على أن يعود ‏للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏ س: ماذا قدم محمد عبد المنعم مع الاهلى قبل الإصابة ؟ج: إجمالا.. شارك محمد عبد المنعم مع الأهلى فى 32 مباراة، بإجمالى 2588 دقيقة لعب بكل البطولات، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف وتلقى ستة كروت صفراء وحصد بطولة وحيدة مع المارد الأحمر هى السوبر المحلى.