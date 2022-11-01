شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلى بعد استعادة التألق فى عهد كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد طاهر محمد طاهر نجم النادى الأهلى بريقه داخل القلعة الحمراء منذ تولى السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر المسئولية الفنية للفريق بعدما أعتمد بشكل أساسى على اللاعب الذى أثبت تألقاً وحضوراً قوياً في المباريات الأخيرة للأهلى.

وإجمالا شارك طاهر محمد طاهر مع الاهلى في 80 مباراة بإجمالى 5694 دقيقة بكل البطولات سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 11 هدف أخر وتلقى 19 كارت أصفر وحصل على البطاقة الحمراء مرتين ، وتوج طاهر مع المارد الأحمر على دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلى مرة وكأس السوبر الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.

تمكن مارسيل كولر من اكتشاف طاهر محمد طاهر في مركز الجناح الأيمن، رغم انه كان يشارك في مركز الجناح الأيسر أو في مركز رأس الحربة خلال تجربة بيتسو موسيماني وتجربة ريكاردو سواريز، ويعتبر طاهر من العناصر التي تؤدي بمستوى فني وتكتيكي مميز مع الأهلي ويقدم الأدوار الدفاعية والهجومية بشكل رائع تحت قيادته.

ويملك طاهر محمد طاهر مشاهد مميزة في مسيرته داخل التتش منذ إرتداء القميص الأحمر فلقد سجل اللاعب هدف قاتل في شباك الرجاء المغربي بمواجهة السوبر الأفريقي، بعدما كان الأهلي متأخرا بهدف والمباراة في طريقها للرجاء، سجل طاهر محمد هدفا قاتلا في الدقيقة 91 أعاد الأهلي إلى اللقاء الذي امتد لركلات الترجيح ومن ثم تُوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي.

كما سجل طاهر محمد طاهر هدفاً في شباك صن داونز بالمباراة التي أقيمت يوم 15 مايو 2021 بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ساهم في فوز الأهلي بهدفين دون رد، ليصعد المارد الأحمر ويُكمل مشواره ويُتوج باللقب الأفريقي في النهاية.

كما ساهم طاهر بصناعة هدف في فوز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في نصف نهائي دوري الأبطال، وقدم طاهر مباراة جيدة للغاية.

يقدم طاهر محمد طاهر طفرة كبيرة على مستوى المردود الفني والروح القتالية في جميع مباريات الأهلي منذ انطلاق الموسم الحالي، وساهم بقوة في هدف الأهلي الثاني بالسوبر بعدما راوغ إمام عاشور بطريقة فنية رائعة، ثم مرر الكرة على القائم البعيد ليودعها كريم فؤاد في شباك الزمالك.

وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في الموسم الماضي قادما من المقاولون العرب.