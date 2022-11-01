يصنع التاريخ لمصر.. الدولى للسباحة يشيد بذهبية مروان القماش فى بطولة العالم

كان مروان القماش قد حقق المركز الرابع فى منافسات نهائى سباق 400م حرة بزمن 3:40.94 فى بطولة العالم التى أقيمت فى ألمانيا فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى.

وتوج مروان القماش بالمركز الأول وذهبية منافسات سباق 800 م حرة في بطولة كأس العالم للسباحة (25م) فى الجولة الثانية والتى أقيمت فى مدينة تورنتو بكندا.

القاهرة - سامية سيد - اشاد الاتحاد الدولى للسباحة بالانحاز الذى حققه مروان القماش لاعب المنتخب الوطنى فى منافسات بطولة العالم التي أقيمت فى كندا والتتويج بالميدالية الذهبية.

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مروان الهواري

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