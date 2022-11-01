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شكرا لقرائتكم خبر عن يصنع التاريخ لمصر.. الدولى للسباحة يشيد بذهبية مروان القماش فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اشاد الاتحاد الدولى للسباحة بالانحاز الذى حققه مروان القماش لاعب المنتخب الوطنى فى منافسات بطولة العالم التي أقيمت فى كندا والتتويج بالميدالية الذهبية.
وتوج مروان القماش بالمركز الأول وذهبية منافسات سباق 800 م حرة في بطولة كأس العالم للسباحة (25م) فى الجولة الثانية والتى أقيمت فى مدينة تورنتو بكندا.
ونشر الاتحاد الدولى للسباحة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك باللغة الإنجليزية أن مروان القماش يصنع التاريخ.
السباحة
كان مروان القماش قد حقق المركز الرابع فى منافسات نهائى سباق 400م حرة بزمن 3:40.94 فى بطولة العالم التى أقيمت فى ألمانيا فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى.