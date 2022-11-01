شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول "عينه" على صدارة مجموعته بدوري الأبطال..والأهلى يفحص كولر ومعلول.."النشرة الرياضية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،ليفربول صلاح يستدرج نابولى لخطف صدارة المجموعة الأولى فى دوري أبطال أوروبا، طبيب الأهلى يفحص كولر ومعلول اليوم بسبب "نزلة برد".

يستدرج فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، نظيره نابولي الايطالي في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويدخل ليفربول، صاحب الأرض والجمهور، مباراة الليلة فى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في واحدة وتسجيل 15 هدفاً وتلقى 6 فقط.

بينما يتصدر نادي نابولي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات بالعلامة الكاملة وتسجيل 20 هدفاً وتلقي 4.

وتحسم مباراة اليوم ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حسما ليفربول ونابولي التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، إجراء تغييرات فنية فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام إنبى فى المباراة المقررة بينهما غدا الأربعاء، والمقدمة من الجولة الرابعة بعد تأجيل لقاء الزمالك وبيراميدز من الجولة الثالثة.

ويفكر فيريرا فى الدفع بمصطفى الزنارى فى خط الدفاع وإراحة محمد عبد الغنى مع تواجد حسام عبد المجيد، بعد ظهوره بشكل جيد وخوضه لمباراة المنتخب الأوليمبى أمام إيسواتينى فى إياب الدور التمهيدى الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها بالمغرب .

فى الوقت نفسه استقر المدير الفنى على إراحة المغربى زكريا الوردى مع الدفع بعمرو السيسى بجانب محمد أشرف روقا وإمام عاشور فى منطقة وسط الملعب فى ظل هبوط مستوى المحترف المغربى وحصوله على العديد من البطاقات الصفراء خلال المباريات التى خاضها مع الفريق.

كما سيتم الدفع أيضا بمصطفى شلبى القادم حديثا من إنبى بشكل أكبر بعد ظهوره بشكل جيد فى لقاء السوبر الأخير، والذى أقيم بالإمارات، خاصة أن مركز الجناح الأيسر ما زال شاغرا على الرغم من محاولات المدير الفنى الدفع بأحمد سيد زيزو أثناء المباريات الأخيرة إلا أن اللاعب يجيد فى مركز الجناح الأيمن.

يفحص أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاهلى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق والتونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب معاناة الثنائى من نزلة برد أبعدتهما عن مران المارد الأحمر أمس.

ويختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمباراة الداخلية المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى باستاد السويس الجديد، والتى يسعى خلالها الأهلى لتحقيق الفوز الثالث فى مسابقة الدورى بعدما فاز فى الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلى وأسوان بنتيجة واحدة هى هدف نظيف.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تتوجه للسويس لدخول معسكر مغلق هناك.

أرسلت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، خطاباً إلى اللاعبين المحترفين للتحذير من التجاوزات على السوشيال ميديا والتنبيه عليهم بعدم البدء أو الاشتراك فى مثل هذه التجاوزات والالتزام بالكود الآتى "PSA Social Media Code of conduct".

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ممنوع انتقاد البطولات سواء مكان إقامتها أو قيمة الجوائز أو المسئولين عن إدارتها أو بأى شىء يمس بسمعة البطولة.

ثالثا:

ممنوع التحقير أو الاستهزاء بأى شخص يعمل فى رابطة المحترفين سواء إدارى أو لاعب أو موظف أو متطوع على أساس السن أو النوع أو اللون أو العجز أو الدين أو تصنيفه الجنسى.

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