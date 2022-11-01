شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يظهر بـ "لوك" جديد قبل مواجهة الزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر إمام عاشور لاعب وسط نادي الزمالك، بـ "لوك" جديد قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام إنبي، والمقرر إقامتها غداً ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.



عاشور

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية فى بطولة الدورى حينما يلتقى مع إنبى غداً وهى المباراة التى يتطلع فيها الأبيض لتحقيق الفوز فيها من أجل مواصلة الأنتصارات المحلية.

ويلتقى الزمالك مع إنبى فى السابعة من مساء غداً ،الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويختتم الزمالك استعداداته اليوم الثلاثاء لمواجهة إنبى فى الدوري، بعدما أغلق الأبيض صفحة مباراة السوبر المصرى التى أقيمت بالإمارات أمام النادى الأهلى وخسرها بهدفين دون رد، وذلك من أجل الاستعداد لمواصلة المشوار بمسابقة الدورى الممتاز.