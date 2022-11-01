شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يجتمع مع جهاز الطلائع لوضع خارطة الطريق استعداداً للأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش اجتماعاً مع الجهاز الادارى لفريقه لوضع خطة الاستعداد خلال فترة توقف الدوري سواء من حيث مواعيد التدريبات أو حتى التنسيق بشأن المباريات الودية المزمع إقامتها لتجهيز اللاعبين خلال فترة توقف المسابقة.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الاهلى في الثانى من ديسمبر المقبل بالاسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك في السابع من ديسمبر المقبل بالاسبوع السادس للمسابقة.

أعرب علاء عبد العال، المدير الفني لطلائع الجيش، عن حزنه الشديد بعد الهزيمة أمام مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 1-3، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال عبد العال، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء باستاد الإسكندرية: "حزين بسبب الخسارة، لكن الاتحاد أفضل بكثير على الصعيد الفني بقيادة مدربه الصربي زوران الذي يملك قدرات تدريبية رائعة".

وأضاف: "سأعيد حساباتي في فترة التوقف، لتطوير الأداء بشكل أكبر، وهناك أمر ما يبدو خاطئا داخل الفريق سأقوم بمراجعته".

وأشار إلى أن جمهور الاتحاد صنع الفارق، بعدما ساهم في انتفاضة فريقه، خاصة أن هناك بعض اللاعبين في الطلائع لم يخوضوا أي مباريات أمام الجماهير من قبل.

وزاد: "تراجع الفريق في الشوط الثاني علامة استفهام، وعناصر الخبرة قدمت كل ما لديها في الشوط الأول".

وعن تبديل الثنائي أحمد سمير وخالد قمر، علق: "سمير بذل كل ما لديه من طاقة وفقد الكرة عدة مرات، وخالد قمر أصبح بلا خطورة، خاصة أنه لا يملك السرعات التي يملكها كريم طارق على سبيل المثال".