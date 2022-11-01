اتحاد الكرة يعلن قرار جديد بشأن الحكام في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالباسط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه قرر تحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان، مشيرًا إلى صرف مكافأة لمنتخب الكرة الشاطئية.

وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أنه قرر تحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان لإدارة المباريات التي تقام في أسوان بالدوري العام.

وأضاف الاتحاد أنه تقرر صرف مكافأة مالية لمنتخب الكرة الشاطئية بعد صعودهم لكأس العالم لأول مرة في التاريخ.

وهُزم المنتخب المصري للكرة الشاطئية بركلات الترجيح أمام نظيره السنغالي خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية في نهائي أمم أفريقيا للكرة الشاطئية، ليكتفي بالصعود لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.