"الكل يحبه".. برشلونة يوضح موقفه من إقالة تشافي بعد توديع دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

كشفت إدارة نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، موقفها من إمكانية إقالة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز من منصبه، بعدما ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

برشلونة أظهر نشاطًا ملحوظًا في سوق الانتقالات الصيفية في 2022، بعدما تعاقد مع 7 لاعبين دفعة واحدة، هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا، الفرنسي جول كوندي، الإسباني هيكتور بيليرين، الإيفواري فرانك كيسي، الإسباني ماركوس ألونسو والدنماركي أندرياس كريستنسن.

وأكد رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، في تصريحات نشرها الإعلامي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن الكل في ملعب كامب نو، يحب المدرب تشافي، مضيفًا أنه لا شك في ذلك.

وأضاف نائب رئيس برشلونة: "تشافي سينجح قريبًا في تحقيق كل الألقاب التي نحتاج لها".

يشار إلى أن تشافي وقع عقدًا مع برشلونة، لمدة 3 سنوات، بعد وصوله من السد القطري، في نوفمبر 2021.

وقاد تشافي، برشلونة في 54 مباراة في كل المسابقات الرسمية، استطاع خلالها تحقيق الفوز في 31 مواجهة، إلى جانب التعادل في 11 لقاءً والخسارة بـ12 مناسبة أخرى، دون الوصول إلى منصات التتويج والبطولات، حتى الآن.