الأهلي يعلن سبب غياب كولر ومعلول والشحات عن التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، غاب عن المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء؛ بسبب تعرضه لنزلة برد.

وأوضح مدير الكرة أن الثنائي «علي معلول» و«حسين الشحات» لاعبي الفريق قد غابا أيضا عن المشاركة في فقرات المران الجماعي بسبب تعرضهما لنزلة برد.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق يتابع حالة «كولر» والثنائي «معلول والشحات» بصفة مستمرة؛ للاطمئنان عليهم.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الداخلية في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.