الأهلي يكشف تفاصيل إصابة السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن عمرو السولية لاعب وسط الفريق، يعاني من شد خفيف في العضلة الأمامية.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن السولية اكتفى بأداء جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في "الجيم"، على هامش المران الجماعي للأهلي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وفضل الجهاز الفني للنادي الأهلي، أن يؤدي اللاعب جلسة تدريبات منفردة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ضمن إطار الاستعداد لمواجهة فريق الداخلية في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.‎