مصدر لمصراوي: نسعى للحفاظ على حقوق الأهلي.. وهناك خطوات أخرى في قضية مريم مصطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استقرت إدارة الأهلي على اللجوء لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية للطعن ضد قرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة بمنح مريم مصطفي حرية التعاقد مع الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأمر بالنسبة لمسئولي الأهلي ليس في اللاعبة مهما بلغت قيمتها الفنية.

وأضاف:" القصة في احترام العقود التي تم توقيعها بإريحية كاملة ثم محاولة التقلص منها، ليس هناك أزمة في رحيل أي لاعب طالما هو يرغب ذلك ولكن طبقاً للوائح والقوانيين".

وأوضح:" نسعى بكل الطرق للحفاظ على حقوق الأهلي في تلك القضية، قرر مجلس الإدارة في وقت سابق التقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام، ضد هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة؛ بسبب اتهامها للنادي بالتزوير في عقد ابنتها مريم مصطفى، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات، وهو العقد الذي وقعت عليه بحضور والدتها قبل أسابيع ولمدة أربع سنوات قادمة".

وتابع:" كما قرر المجلس تقديم شكوى مماثلة إلى كلٍ من لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة لذات السبب، خاصة أن هناء حمزة تشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطائرة، وقامت باستغلال موقعها الذي تشغله في إفشاء أسرار عقود بعض لاعبات الأهلي الموجودة بالاتحاد أثناء استضافتها بإحدى القنوات التليفزيونية".

وقال:" هناك خطوات أخرى يجري دراستها حالياً سوف يتم إتباعها بالترتيب وقد تصل للشكوي للإتحاد الدولي للكرة الطائرة".