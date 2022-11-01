استاد القاهرة يحتضن مباراة بيراميدز في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أتم نادي بيراميدز اتفاقه بشكل رسمي على خوض مباراته أمام نيجيليك، بطل النيجر في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي بدلا من استاد الدفاع الجوي.

وقررت إدارة نادي بيراميدز إغلاق ملعب الدفاع الجوي خلال الفترة الحالية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعملية زرع "البذرة الشتوية" بالملعب الرئيسي مع إعادة افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز مع نيجيليك على استاد القاهرة الدولي في السابعة من مساء يوم 9 نوفمبر الجاري.

فيما تقام مواجهة الذهاب باستاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر في الخامسة والنصف من مساء غد الأربعاء.