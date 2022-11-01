تقارير: ناد إنجليزي يسعى لضم هازارد من ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اهتمام مفاجئ من نادي أستون فيلا الإنجليزي بالتعاقد مع إيدين هازارد لاعب ريال مدريد.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني إن أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الجديد، طلب من إدارة النادي التحرك لضم هازارد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويسعى أستون فيلا لاستغلال الوضع الصعب الذي يعيشه هازارد مع ريال مدريد وابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق الملكي في ظل تذبذب مستواه.

ومن جانبه يرحب ريال مدريد بفكرة التخلي عن خدمات هازارد (31 عاما) بشرط الحصول على المقابل المناسب.



هازارد كان قدم وعدا للجماهير المدريدية مطلع الموسم الحالي بالظهور بشكل مختلف بعد 3 مواسم مخيبة بالقميص الأبيض، غير أنه لم يتمكن من تحقيق هذا الأمر حتى الآن.

ومنذ بداية الموسم الحالي اكتفى هازارد بالمشاركة في 6 مباريات مع ريال مدريد بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله.

جدير بالذكر أن هازارد كان قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي الملكي حتى 2024.