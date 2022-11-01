مصدر باتحاد الطائرة لمصراوي: التحقيق مع مريم مصطفى شأن داخلي للأهلي.. وقيدها في الزمالك قانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشفت مصدر في الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أخر تطورات ملف اللاعبة مريم مصطفى المنتقلة إلى الزمالك قادمة من الأهلي.

وأعلنت لاعبة الطائرة مريم مصطفى، اليوم الثلاثاء، انتقالها بشكل رسمي إلى الزمالك قادمة من النادي الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "انتقال مريم مصطفي للزمالك جاء بقرار مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وأصدرنا قرارًا رسميا أن تنضم اللاعبة للزمالك".

وأضاف: " عقد اللاعبة متداول حاليا قضائيا، ولو ثبت صحة عقدها مع الأهلي ستكون مريم مصطفى ملزمة بسداد 3 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي".

وتابع: "في حالة ثبوت العكس من حق اللاعبة أن تطلب تعويض مادي من النادي الأهلي".

وأكمل: "حافظنا للأهلي علي قيمة الشرط الجزائي، ثم قمنا بإيقاف اللاعبة وتم تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، هي الآن ممنوعة من اللعب لكن من حق الزمالك أن يقوم بقيدها".

وأتم: "مريم مصطفي تواجدت في اتحاد الطائرة أمس وقامت بالتوقيع علي الإقرار بكل ما فيه، وتحقيق الأهلي مع اللاعبة شأن داخلي ليس لاتحاد الطائرة شأن فيه".

وفي وقت سابق أكدت مريم مصطفى، ووالدتها هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، انتقالها إلى الزمالك بعد انتهاء عقد اللاعبة مع الأهلي.

وانتقدت مريم مصطفى وهناء حمزة ما وصفتاه بـ"قيام النادي الأهلي بتزوير العقد الذي وقعت عليه اللاعبة لمدة 4 سنوات".

ومن جانبه نشر صورا ومقاطع فيديو للاعبة أثناء توقيع العقد الجديد، كما قرر مجلس إدارة النادي إحالة اللاعبة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نظرا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع.