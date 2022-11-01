مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موقف رامي ربيعة.. وموعد عودة عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: رمضان حسن

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف المدافع رامي ربيعة من التواجد في مباراة الداخلية والمقرر إقامتها، مساء غدٍ الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يشارك ربيعة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، كما غاب عن مباراتي دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإيقاف.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن رامي ربيعة اقترب من مواصلة الغياب عن الأهلي أمام الداخلية.

وأضاف أن ربيعة سيخضع لفحص طبي اليوم من أجل تحديد موقفه النهائي، مشيرًا إلى أن اللاعب مُصاب بكدمة قوية في الضلوع والتي لحقت به في التدريبات قبل سفر الفريق إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر.

وفي سياق آخر، أكد المصدر أن عمار حمدي لاعب الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، حيث يفصله 3 أسابيع عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان عمار حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة سابقة وهو ما تسبب في غيابه عن الملاعب طوال الفترة الماضية.