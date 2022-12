مريم مصطفى تعلن انتقالها إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت لاعبة الطائرة مريم مصطفى، انتقالها بشكل رسمي إلى الزمالك قادمة من النادي الأهلي.

ونشرت مريم مصطفى عبر حسابها على "إنستجرام" صورتها بقميص الزمالك مع تعليق: "أخيرا أصبح الأمر رسميا".

وفي وقت سابق أكدت مريم مصطفى، ووالدتها هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، انتقالها إلى الزمالك بعد انتهاء عقد اللاعبة مع الأهلي.

وانتقدت مريم مصطفى وهناء حمزة ما وصفتاه بـ"قيام النادي الأهلي بتزوير العقد الذي وقعت عليه اللاعبة لمدة 4 سنوات".

ومن جانبه نشر صورا ومقاطع فيديو للاعبة أثناء توقيع العقد الجديد، كما قرر مجلس إدارة النادي إحالة اللاعبة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نظرا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع.

View this post on Instagram

A post shared by Mariam Mostafa (@mariamm.mostafa)