ليفربول الأصعب.. ماذا تحتاج أندية إنجلترا للتأهل كمتصدر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تخوض الأندية الإنجليزية جولتها الأخيرة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2022-2023" على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويشارك في دوري الأبطال بنسخته الحالية 4 أندية إنجليزية وهم مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.

وتشهد الجولة السادسة من دور المجموعات لتشامبيونزليج، مواجهة حاسمة بين ليفربول ونابولي، وتوتنهام مع مارسيليا، مساء اليوم الثلاثاء، بينما يلتقي مانشستر سيتي مع إشبيلية، وتشيلسي ضد دينامو زغرب، غدًا الأربعاء.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير موقف الأندية الإنجليزية من صدارة مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الأخيرة.

ليفربول يبحث عن المستحيل أمام نابولي

ويعد موقف ليفربول من صدارة مجموعته هو الأكثر صعوبة وتعقيدًا من بين الأندية الإنجليزية بسبب تفوق نابولي عليه قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الأخيرة مساء اليوم.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة ويليه ليفربول وصيفًا بـ12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة.

وتفوق نابولي على ليفربول في جولة الذهاب بنتيجة 4-1 وهو ما يزيد من صعوبة موقف الريدز في الصدارة حتى إذا فاز على الفريق الإيطالي.

ويحتاج الريدز للفوز على نابولي برباعية نظيفة من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة وهو أمر صعب حدوثه بسبب مستوى ليفربول المُتراجع وتفوق أبناء الجنوب.

وفي حال حدوث ذلك سيتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ15 نقطة ولكن سيتفوق ليفربول بسبب فرق الأهداف.

في حين إذا افترضنا انتصار ليفربول بهدف أو اثنين فهذا لن يغير شيئا، فستذهب الصدارة لنابولي نتيجة تفوقه ذهابا بنتيجة 4-1.

المجموعة الأولى

1- نابولي.. 15 نقطة (سجل 20 هدف واستقبل 4 أهداف)

2-.. ليفربول 12 نقطة (سجل 15 واستقبل 6 أهداف)

الفوز يكفي توتنهام لحسم الصدارة

وفي المجموعة الرابعة، سيخوض توتنهام الإنجليزي مواجهة حاسمة أمام مارسيليا في فرنسا من أجل حسم الصدارة لصالحه.

ويحتاج توتنهام لحصد الثلاث نقاط للعبور إلى دور الـ16 كمتصدر بغض النظر عن المواجهة الآخرى في نفس المجموعة والتي ستجمع بين سبورتنج لشبونة وفرانكفورت.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- توتنهام.. 8 نقاط

2- سبورتنج لشبونة.. 7 نقاط

3- آينتراخت فرانكفورت.. 7 نقاط

4- مارسيليا.. 6 نقاط

وقد يتأهل توتنهام في الصدارة إذا تعادل مع مارسيليا ولكن بشرط أن يتعادل سبورتنج مع فرانكفورت.

تشيلسي ضمن الصدارة

وضمن تشيلسي التأهل لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بغض النظر عن نتيجته في الجولة الأخيرة أمام دينامو زغرب.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط ويليه ميلان وصيفًا بـ7 نقاط ثم ريد بول سالزبورج بـ6 نقاط وأخيرًا دينامو زغرب بأربع نقاط.

وتأهل البلوز كمتصدر إلى الدور القادم حتى إذا خسر أمام دينامو وفاز ميلان على ريد بول في المواجهة الآخرى، سيتساوى هنا الفريقين بـ10 نقاط ولكن يتفوق تشيلسي في المواجهات المباشرة أمام بطل الدوري الإيطالي.

حيث فاز تشيلسي على ميلان ذهابا بـ3-0 و2-0 إيابا وهو ما سيقود النادي الإنجليزي إلى ثمن نهائي تشامبيونزليج على رأس المجموعة.

مانشستر سيتي في الصدارة

كما حسم مانشستر سيتي صدارة مجموعته في دوري الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة والتي ستكون ضد إشبيلية الإسباني.

ويتصدر سيتي مجموعته السابعة بـ11 نقطة ويليه بوروسيا دورتموند الألماني بـ8 نقاط وإشبيلية بـ5 نقاط وأخيرًا كوبنهاجن بنقطتين.

فوز مانشستر سيتي أو تعادله أمام إشبيلية سيؤمن به صدارته للمجموعة السابعة ولكن إذا افترضنا خسارة حامل لقب البريميرليج وفوز دورتموند على كوبنهاجن.. فماذا سيحدث في هذه الحالة؟.

خسارة السيتيزنز وفوز دورتموند يعني تساوي الفريقين عند 11 نقطة ولكن سيتفوق النادي الإنجليزي في المواجهات المباشرة على نظيره الألماني، حيث فاز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ذهابا وتعادلا سلبيًا إيابا.