شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد 8 لاعبين أمام حرس الحدود فى الدورى.. أليا سيلا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة 8 لاعبين فى مواجهة حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى.

ويغيب عن سموحة فى مباراة حرس الحدود كل من أحمد السعدنى، جونيور أجايى، الفلسطينى محمد رشيد، أحمد عيسى، محمود الملك، الهولندى رضا البرجيجى، أليا سيلا، إبراهيم عواد.

واختار طارق العشرى 22 لاعبا لمواجهة حرس الحدود، والتى جاءت كالتالي: الهاني سليمان، عمر صلاح، خالد عبدالفتاح، محمد باسم، أحمد حكم، محمود شبانة، صديق أوجولا، محمد نادي، شريف رضا، إسلام كانو، أحمد مصطفى، محمد عصام، فهد جمعة، أحمد حسين، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد شوشة، بنجامين بواتنج، حسين فيصل، ممدوح عبد ربه، دوكوا دودو، أبو بكر محمد.

وخسر فريق سموحة في الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل في المباراة الثانية أمام البنك الأهلى بهدف لمثله، ليحصد نقطة واحدة في أول مباراتين، ليحتل المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى.

وخاض فريق سموحة مباراة ودية أمام فريق الشباب انتهت بالتعادل السلبى، اطمأن فيها العشرى على جميع اللاعبين.