شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انتصارات وتعادل.. مسيرة فيوتشر فى الكونفدرالية قبل مواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ على ماهر مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة فى الخامسة مساء غد الأربعاء بأنجولا، فى ذهاب دور الـ 32 التكميلي.

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، وفاز فيوتشر في 3 لقاءات بالكونفدرالية وتعادل في لقاء واحد، وسجل لاعبو فيوتشر7 أهداف ولم تستقبل شباكهم أي أهداف. فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر مدرب الفريق من المواجهة المرتقبة مع أول أغسطس في الكونفدرالية، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع، إن علي ماهر لم ينهي حتى الآن إجراءات الرخصة التدريبية A، مضيفا أن جهود النادي مستمرة لإنهائها في أسرع وقت لأن وجوده داخل الملعب سيفرق بشكل كبير مع الفريق.

وتأكدت جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة، بعد تعافي أحمد عاطف مهاجم الفريق من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة المقاولون العرب قي الدوري، وكانت بعثة فيوتشر قد توجهت إلى أنجولا فجر الجمعة الماضي، و يطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".