شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حارس مرمى ومدافع أيسر فى تدريبات الإسماعيلى بفرمان جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى تواجد محمد طارق حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2001 ومحمد إيهاب المدافع الأيسر لفريق مواليد 2003، وذلك على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء أمس على ملعبه الرئيسى بالإسماعيلية.

ويحرص الإسبانى خوان جاريدو المدير الفنى للدراويش بالتنسيق مع السعودى أيمن الحمدان مدرب حراس المرمى على تواجد اللاعبين الواعدين من القطاع بغرض تحفيزهم على التألق وإكسابهم الخبرات بشكل تدريجى مع استمرار تواجدهم مع فرقهم للحفاظ على جاهزيتهم.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس، قبل أن يبدأ تدريبات قوية فى الأيام المقبلة تشمل المران على فترتين.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس رابطة الأندية واستكمال مشواره بمسابقة الدورى الممتاز.