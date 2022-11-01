شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو الأقرب لخلافة طاهر محمد طاهر فى الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الدفع بالجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق أساسياً خلال مباراة الداخلية المقرر لها غداً الأربعاء فى بطولة الدورى الممتاز لتعويض غياب طاهر محمد طاهر، الذى لن يُشارك فى مباراة الغد للإيقاف.

وتعرض طاهر محمد طاهر للطرد فى مباراة الأهلى والإسماعيلى بالجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز التى فاز فيها بهدف نظيف، حيث غاب طاهر عن مباراة أسوان بالجولة الثانية التى حسمها الأهلى لصالحه بالفوز بهدف نظيف ويغيب عن مباراة الداخلية المقبلة.

ويفاضل كولر بين عدة حلول للاستعانة بها فى مباراة الداخلية لتعويض غياب طاهر محمد طاهر، وأبرزهم حسين الشحات وبيرسى تاو وإن كانت النية تتجه بنسبة كبيرة للاستعانة بـ بيرسى تاو للمشاركة أساسياً بدلاً من حسين الشحات.

وعاد تاو للمشاركة مع الأهلى بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة حيث شارك فى الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلى والزمالك الأخيرة فى السوبر المحلى التى أقيمت الجمعة الماضية بالأمارات وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة حملة توقيع سافيو وكريم فؤاد.

فيما شارك حسين الشحات فى مباراة أسوان أساسياً لتعويض غياب طاهر محمد طاهر قبل أن يخرج من القائمة النهائية لمباراة السوبر.

على صعيد متصل عقد السويسرى مارسيل كولر جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية للترتيب للمرحلة المقبلة التى ستتوقف فيها بطولة الدورى، وناقش كولر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المساعد له ترتيبات هذه المرحلة وجدول الدوري وفترة التوقف، والمدة التى سيحصل خلالها الفريق على راحة من التدريبات، وإمكانية إقامة مباريات ودية خلال هذه الفترة.