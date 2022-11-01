شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تضع 4 أكواد على السوشيال ميديا للاعبى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، خطاباً إلى اللاعبين المحترفين للتحذير من التجاوزات على السوشيال ميديا والتنبيه عليهم بعدم البدء أو الاشتراك فى مثل هذه التجاوزات والالتزام بالكود الآتى "PSA Social Media Code of conduct".

أولاً:

ممنوع انتقاد أى حكم أو شخصية رسمية تعمل فى بطولة تابعة لرابطة المحترفين أو التعليق على طريقة إدارة المباراة.

ثانيا:ممنوع انتقاد البطولات سواء مكان إقامتها أو قيمة الجوائز أو المسئولين عن إدارتها أو بأى شىء يمس بسمعة البطولة. ثالثا:ممنوع التحقير أو الاستهزاء بأى شخص يعمل فى رابطة المحترفين سواء إدارى أو لاعب أو موظف أو متطوع على أساس السن أو النوع أو اللون أو العجز أو الدين أو تصنيفه الجنسى.

ممنوع عمل أى تعليقات قد تؤدى إلى تشويه سمعة اللعبة أو الأفراد أمام المجتمع. السوشيال ميديا تشمل Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google+ and LinkedIn.

الاسكواش

رابعا: