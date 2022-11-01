شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: فضلنا التعاقد مع زوران على مدرب آخر رشحه مورينيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، عن سعادته بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعد الفوز على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال مصيلحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ضحك ولعب وجد عبر إذاعة أون سبورت إف إم "جوزيه مورينيو عرض على مدرب برتغالى عمل مساعدا له فى مانشستر يونايتد وأرسل لى بعض الفيديوهات الخاصة بالمدرب".

ويضيف رئيس الاتحاد "لم أكن على علاقة بمورينيو وكانت أول مرة نتواصل وقت أن عرض على المدرب البرتغالى، وهو الذى بدأ بالاتصال بى، شكرت مورينيو على ترشيحه للمدرب البرتغالى لقيادة الاتحاد السكندرى، وفضلنا التعاقد مع زوران".

وأكمل مصيلحى:"زوران منح لاعبى الاتحاد السكندرى فترة راحة 5 أيام ويسافر إلى بلاده فى إجازة سريعة لمدة 4 أيام ويعود لمواصلة عمله مع الاتحاد".

وتابع :"الاتحاد بقائمته الحالية يمكنه التواجد فى بطولة أفريقية خلال الموسم المقبل شرط الاستمرار على نفس الأداء الحالى، استمرار مابولولو ومروان عطية وميسي وهشام صلاح والتعاقد مع أوموتو ومحمود علاء وكتيبة النجوم الحالية نجاح كبير للنادى".

ويضيف: "أتمنى حل أزمة حسام عاشور وأن يحصل كل طرف على حقه ونادى الاتحاد لا يأخذ حق أى لاعب".