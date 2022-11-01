شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: كنا نتمنى التعاقد مع النحاس وإعلان اسم المدرب اليوم أو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادى أسوان أن ناديه سوف يعلن اسم مديره الفنى الجديد اليوم أو غداً عقب رحيل ربيع ياسين.

وقال إيهاب منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج ضحك ولعب وجد عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "ربيع ياسين هو من رحل عن أسوان برغبته بعد الجولة الثالثة من الدورى، أبلغنا أنه لا يقدر على الاستمرار لغياب التوفيق عن الفريق".

وأضاف: "ربيع ياسين أدى ما عليه خلال فترته مع أسوان ولم يُقصر وله كل الشكر على مجهوده مع الفريق، معروض علينا الكثير من المدربين الكبار والشباب ولم نستقر على اسم المدير الفني الجديد حتى الآن".

وأكمل: "عماد النحاس من أبناء أسوان ونتمنى جميعا وجوده لكن أعتقد أن بظروفه ووضعه الحالى لن يكون متواجدا معنا فى الفترة المقبلة".

وتابع: "مجلس إدارة أسوان سيعقد اجتماعا فى الخامسة مساء اليوم وقد يتم الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد أو فى اجتماع الغد".

وأكمل: "إيفونا لاعب محترف ولن يتأثر برحيل هيثم عرابى وبالتأكيد هيثم سيدعمه للتألق مع أسوان واستعادة مستواه المعروف".