شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يحصل على إجازة بدون راتب من اتحاد الكرة بسبب كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مع مجلس إدارة الجبلاية على الحصول على إجازة بدون راتب خلال بطولة كأس العالم، حيث سيقوم بتحليل مباريات المونديال بإحدى القنوات الفضائية.

وتولى الخبير الإنجليزى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة بداية من الموسم الجارى، ضمن خطة اتحاد الكرة للنهوض بمنظومة الحكام وتطوير أدائهم خاصة مع تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، فى وقت سابق على ثقته فى لجنة الحكام الحالية والإنجليزى مارك كلاتنبرج المسئول عن منظومة التحكيم المصرى التى تعد الأعرق على مستوى القارة الأفريقية.

وعقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة اجتماعا مع كلاتنبرج ولجنة الحكام ، نقل خلاله دعم المجلس بالكامل له وللتجربة التي يقودها لتطوير التحكيم المصرى والنهوض به للحفاظ على الريادة المصرية في مجال التحكيم.

ويناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلام الرياضى المسموع والمقروء والمرئي، الاستمرار في دعم الحكام المصريين والتمسك بالمصداقية والموضوعية عند تناول أخبار الحكام منعا للفتنة والوقيعة بين الجماهير، وأن يضع الجميع في اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما تمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة.